سوريا.. مطار حلب يستعد لاستقبال أول رحلة منذ 8 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت وزارة النقل السورية، الثلاثاء، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي، بعد 8 سنوات من توقفه، إذ سيستقبل المطار يوم غد الأربعاء أول رحلة طيران قادمة من دمشق.



وأوضح وزير النقل السوري علي حمود، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، أنه ستتم برمجة رحلات من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير الطيران المدني في سوريا، باسم منصور، إن ”تأمين محيط مطار حلب، ولاحقا تأمين كامل محيط المدينة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، وفرا إمكانية الهبوط والإقلاع بمطار حلب الدولي، بشكل آمن“.

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من جهته أكد مدير مطار حلب، محمد المصري، جاهزية المطار لاستقبال كل الرحلات، مشيرا إلى أن ورشات الصيانة انتهت من إصلاح كل الخدمات الفنية والأرضية داخل وخارج المطار.

وكانت القوات الحكومية السورية استعادت كامل مدينة حلب من الفصائل المعارضة بنهاية العام 2016، غير أن أرياف حلب بقيت ضمن سيطرة المعارضة، وهو ما أعاق إعادة تشغيل المطار.

وتمكنت القوات الحكومية، في الأيام الأخيرة، من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محيط حلب، ثاني أكبر المدن السورية، حيث كانت تتمركز هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى، وتستهدف بين الحين والآخر أحياء حلب بالقذائف.

كما تمكنت القوات الحكومية، قبل أسبوع، من السيطرة على كامل الطريق الدولي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، إضافة إلى مدينتي معرة النعمان وسراقب الإستراتيجيتين.