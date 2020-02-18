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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 12 مدنياً في هجوم شرق الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أعلن مسئول محلي في الكونغو الديمقراطية مقتل 12 مدنيًا وجندي واحد في هجوم شنه عدد من المتمردين على قرية في شرق البلاد.
وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع بقرية "ألونجوبا"، التي تبعد مسافة 25 كيلومترًا من مدينة بني، وذلك أثناء زيارة رئيس الجمعية الوطنية للمدينة واجتماعه بناجين من مذابح سابقة.
وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق الكونغو "الغني بالمعادن"، وقد تسببت الهجمات في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، كما أعاقت جهود العاملين في مجال الصحة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا بالمنطقة.
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