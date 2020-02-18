توقيف مسؤول سابق بتنظيم داعش في تركيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب التركية مسؤولا سابقا في تنظيم داعش المتشدد في سوريا، يعمل في إصلاح منشآت الغاز في تركيا منذ مغادرته التنظيم، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام تركية.



وذكرت وكالة ”الأناضول“ الرسمية أن هذا السوري البالغ من العمر 50 عاما، الذي عرّف عنه باسمه الجهادي ”أبو تقية الشامي“، أوقف الاثنين في موقع بناء بمنطقة بورصة في شمال غرب تركيا.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به حليق الذقن، ويرتدي سروال عمل مغطى بالجص، وقبعة سوداء، فيما كان يجري اقتياده بقوة من جانب شرطيين اثنين.

ووصفت الوكالة هذا الشخص بأنه جلاد ومسؤول كبير سابق في تنظيم داعش في منطقة دير الزور في شرق سوريا.

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ويظهر ”أبو تقية الشامي“ في فيديو قديم نشر قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم مدنيا بإطلاق رصاصة في مؤخرة رأسه. وكانت حينها لحيته طويلة وكثيفة.

وأتاح اعتقال هذا الشخص توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم داعش، بحسب ”الأناضول“.

وسيطر تنظيم داعش لسنوات على مناطق شاسعة في سوريا والعراق إلى حين هزيمته عسكريا العام الماضي.

واتهمت تركيا مطولا من حلفائها بأنها لم تفعل ما يكفي للتصدي لعبور الجهاديين إلى سوريا من أراضيها.

وبعد تعرضها لعدة هجمات في عام 2015، كثفت تركيا عمليات التوقيف وتفكيك خلايا جهادية.

وترسل أنقرة عادة المتشددين الموقوفين في أراضيها إلى البلدان المتحدرين منها.