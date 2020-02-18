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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 20 طالبا بانفجار خزان تدفئة في جامعة الخليل بالضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
أصيب نحو 20 طالبا، يوم الثلاثاء، إثر انفجار خزان تدفئة في كلية الشريعة بجامعة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة ”معا“ الفلسطينية عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الاسعاف نقلت أكثر من 20 طالبا إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات تفاوتت يين الجروح وحالات هلع.
وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان إنها ”تلقت بلاغا عن انفجار بنظام التدفئة بجامعة الخليل وتم إبلاغ الاسعاف والدفاع المدني“.
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