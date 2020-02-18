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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات وحرائق في مقار مرشحين للانتخابات البرلمانية بإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
اندلعت اشتباكات وحرائق في مقار انتخابية لمرشحين للانتخابات البرلمانية الإيرانية بمحافظة لرستان غرب البلاد، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء.
وذكر موقع ”جماران نيوز“ الإخباري، أن ”اشتباكات وحرائق اندلعت بمقار اثنين من المرشحين عن مقاطعتي (رومشكان، وكوهدشت) التابعتين لمحافظة لرستان غرب إيران“، مضيفا أن ”المواجهات كانت عنيفة“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة كوهدشت، ماشا إله نعتمي، أن هناك 37 مرشحا عن المقاطعة، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
ولمحافظة لرستان 9 مقاعد في البرلمان الإيراني من أصل 290 مقعدا، فيما حصة مقاطعة كوهدشت مقعد واحد في البرلمان.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية الإيرانية يوم الجمعة المقبل، فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 58 مليون شخص يحق لهم المشاركة بالانتخابات.
ويوم أمس الاثنين، اندلعت مواجهات بالعصي بين مرشحي النائب الحالي في البرلمان عن التيار الأصولي المتشدد عدل هاشم بور، والمرشح عن التيار الإصلاحي رجل الدين محمد موحد عن مدينة دهدشت التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران.
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