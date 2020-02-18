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رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الثلاثاء، في بيروت وفدًا من صندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان الذي بات على شفير انهيار اقتصادي مساعدة تقنية من هذه المؤسسة المالية.

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة في أكتوبر، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.

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وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية، أن دياب سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11.6 مليار دولار (10.6 مليار يورو).

ويعاني هذا البلد من دين يقارب الـ92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.

وينبغي أن تسدد الدولة في مارس 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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