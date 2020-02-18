القضاء الإيراني يحاكم مواطنين فرنسيين مطلع مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مطلع آذار/مارس المقبل بمحاكمة ناشطين فرنسيين ،أحدهما من أصول إيرانية، هما فريبا عادل خواه وزوجها رولان مارشال.



وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن السلطات الفرنسية طالبت مؤخرا بالإفراج عن مواطنين فرنسيين، ”أحدهما فرنسي والآخر إيراني (فريبا عادل خواه)، ولا يعترف قانوننا بالجنسية الثانية كونها مواطنة إيرانية“.

وأضاف إسماعيلي ”صدرت لائحة الاتهام بحق المعتقلين فريبا عادل خواه والناشط رولان مارشال، وستتم بدء محاكمتهما في 3 آذار/مارس المقبل“، مؤكدًا أن إيران ترفض أي تدخل من أي دولة أجنبية في القضاء.

Advertisements

وتابع ”كانت فرنسا تقوم بتأمين الحراسة المشددة لأحد كبار الأشخاص الذين كانوا يستهدفون الأمن الإيراني“، في إشارة إلى الصحافي المعارض روح الله زم، الذي جرى اختطافه من قبل قوات الحرس الثوري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتجري محاكمته في طهران منذ نحو أسبوعين.

واعتقلت إيران، في حزيران/يونيو الماضي، الباحثة فاريبا عادل خواه، وزوجها رولان مارشال، فيما تواصل باريس منذ ذلك الحين المطالبة بالإفراج عنهما.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتبر في وقت سابق، أن سجن هذين الباحثين ”غير مقبول“.

ووجهت السلطات الحاكمة في إيران تهمة مختلفة ضد الناشطين منها ”الدعاية ضد النظام“، وكذلك ”المجتمع والتواطؤ ضد الأمن القومي“، وهي قضية رفضها بشدة، ورولان مارشال وفريبا عادل خواه والحكومة الفرنسية.