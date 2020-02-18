أشار وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أنه "إذا لم يتم التوصل لنتائج من مباحثات ​موسكو​ الجارية حول إدلب، فمن الممكن أن يكون هناك لقاء على مستوى الرؤساء بين الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال الأيام المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: ممكن أن يكون هناك لقاء بين أردوغان وبوتين خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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