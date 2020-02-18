أكد رئيس كتلة "الليكود" في الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهر، أنه يعمل على منح المسلمين في إسرائيل إمكانية للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في رحلات مباشرة، وليس عبر الأردن.
واعتبر في تصريح صحفي، بأنه "تم تحقيق تقدم في هذا المسار، وأن الأمر سيحسم بتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو"، معربا عن اعتقاده بأن "نتانياهو سيتولى شخصيا متابعة هذا الموضوع الهام من أجل تذليل أية عقبات في وجهه".
وأشار زوهر إلى أن "حزب الليكود يؤيد حرية العبادة والأديان، لذلك أعمل أمام رئيس الحكومة على ضوء كونه نجح في بلورة اتصالات قريبة مع السعودية، كي يقوم بالاستفادة من هذه الاتصالات من أجل إتاحة الفرصة أمام الحجاج من مسلمي إسرائيل للتوجه إلى السعودية في رحلات مباشرة بسعر معتدل جدا، يوازي ربع المبلغ الذي كان يُدفع سابقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اسرائيلي: نعتزم تنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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