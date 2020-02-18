سلطات فنزويلا تعلق رحلات شركة طيران برتغالية بعد اتهامها بنقل متفجرات

أعلن ​وزير النقل​ الفنزويلي هيبوليتو أبرو، أن بلاده علقت رحلات شركة الطيران البرتغالية "تاب" إلى ​فنزويلا​ لتسعين يوما، بعدما اتهمتها بالسماح لأحد أقرباء المعارض ​خوان غوايدو​ بنقل ​متفجرات​ على متن ​طائرة​.

وأشار أبرو في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "نظرا للمخالفات الخطيرة التي ارتكبت على متن الرحلة رقم (تي بي 173) وطبقا لمعايير ​الطيران المدني​ الوطني، تعلق عمليات شركة الطيران تاب باتجاه أراضينا لتسعين يوما".

وقبيل هذا الإعلان قال الوزير ل​صحافيين​، إن السلطات أطلقت "إجراءات إدارية" ضد شركة الطيران، يمكن أن تفضي إلى فرض "غرامة" و"تعليق" مؤقت إن لم يكن "تعليقا دائما" لعملياتها.

وكان رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في ​السلطة​، قد صرح بأن خوان ماركيز، خال خوان غوايدو، سافر مع ابن شقيقه العائد من جولة شملت ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​، وأوقف الثلاثاء عند وصوله إلى فنزويلا بعد العثور بحوزته على متفجرات أخفيت في أشياء مختلفة.