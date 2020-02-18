المحكمة الجنائية الدولية تدرس طلب فنزويلا إجراء تحقيق حول العقوبات الأميركية

أعلنت مدعية ​المحكمة الجنائية الدولية​ فاتو بنسودة، أنّها نقلت إلى رئيس المحكمة طلب ​فنزويلا​ إجراء تحقيق في ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على حكومة ​نيكولاس مادورو​، الّتي تعتبرها ​كراكاس​ "جريمة ضدّ الإنسانيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "فنزويلا طلبت من المدعية فتح تحقيق في الجرائم ضدّ الإنسانية الّتي ارتُكبت على أراضيها لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر يمكن اتهامه بهذه الجرائم".

وكان وزير الخارجية الفنزويلية ​خورخي أريازا​ ثد أشار في وقت سابق من ​لاهاي​، إلى أنّه تقدّم بنفسه بطلب كراكاس، في خطوة وصفها بـ"التاريخيّة من أجل بلده الّذي أصبح ضحيّة حرب اقتصادية".

وكانت قد فرضت ​واشنطن​ مؤخّرًا عقوبات جديدة على فنزويلا، هذه المرّة على شركة الطيران الوطنية "كوفياسا". وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة طويلة من العقوبات بينها حظر على ​النفط​ الفنزويلي منذ نيسان عام 2019، وحصار مالي يمنع الحكومة من التفاوض حول ديونها البالغة 140 مليار دولار.