وجه ​محافظ​ بيروت ​زياد شبيب​ كتابين الى مؤسستي ​مياه بيروت​ و​جبل لبنان​ و​كهرباء لبنان​ يتعلقان بموضوع أغطيه آبار الرقابة (الريغارات) العائدة لهاتين المؤسستين، حيث تبين بعد الكشف الذي قام به مهندسو ​بلدية بيروت​ على مختلف شوارع العاصمة أن العديد من تلك الأغطية مكسور أو مفقود وهذا يشكل خطراً على سلامة المرور ويتسبب بأزمة سير في شوارع العاصمة، وطلب شبيب الإيعاز الى فرق الصيانة في هاتين المؤسستين الكشف الدوري على هذه الأغطية وإجراء الصيانة اللازمة لها وتأمين بدل المفقود منها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبيب وجه كتابين الى مؤسستي مياه بيروت وجبل لبنان وكهرباءلبنان لصيانة أغطية أبار الرقابة في شوارع العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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