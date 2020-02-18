قوى الأمن عممت صورة موقوف ينتحل صفة بائع أوراق "لوتو" ويزور نتائج السحوبات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 12 شباط 2020 وفي ​البسطة​، اشتبَه أحد رتباء غرفة المراقبة والتحكم في وحدة شرطة ​بيروت​ بمشتبه بهما بالقيام بأعمال احتياليّة. على الفور، اتّصل بغرفة العمليات، وجرى توقيف أحدهما، ويُدعى: "م. م." (مواليد عام 1974، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، اعترف أنّه ينتحل صفة بائع أوراق "لوتو" وبقيامه بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جار لتوقيفه- بتزوير نتائج سحوبات "​اللوتو اللبناني​"، بحيث يعمدان إلى تحريف أرقام السحب لتتطابق مع تلك الرابحة، ويقوم الثاني بإيهام الضحايا أنّه فاز بالجائزة الثانية ويتعذّر عليه قبضها كونه من الجنسية السورية ولا يوجد بحوزته أوراق شرعيّة، ويبيعهم الورقة الرابحة بمبلغ يتراوح بين مليون و3 ملايين ليرة لبنانية -بعد تدخُّل "م. م." من أجل تأكيد النتيجة في ذهن الشاري-؛ ولدى توجّه الضحيّة للاستحصال على الجائزة يتبيّن له أنّ النتائج غير صحيحة".

وطلب المديرية من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، "الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".