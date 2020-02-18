نقابة أصحاب محطات المحروقات زارت نعمة: مطلبنا الدفع 100% بالليرة

التقى وفد من نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ برئاسة النقيب ​سامي البراكس​ وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​، لاطلاعه على الدراسة التي تبين الخسائر التي يتكبدها اصحاب المحطات من جراء تسديد الـ % 15 ب​الدولار​ الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد وعلى الاقتراح الذي تقدمت به النقابة، لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ ولوزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، الذي يتضمن الآلية التي يمكن اعتمادها لحل هذا الموضوع.

واصر براكس ان ليس للنقابة الا مطلب واحد وهو دفع ثمن المحروقات %100 ب​الليرة اللبنانية​. وابدى نعمة تفهمه لهذا الوضع واعرب عن اقتناعه بوجوب ايجاد حل سريع.

كما طلب النقيب من نعمة دعمه لهذا الاقتراح عند طرحه في مجلس الوزراء المقبل كما ناقش معه كيفية معالجة المحاضر التي نظمت بحق بعض اصحاب المحطات ووضعه بجو القرار الصادر عن ​الجمعية العمومية​ والاجراءات التي يمكن ان تتخذها في حال لم يأخذ ملف تعديل جدول تركيب ​الاسعار​ طريقه الى الحل في مجلس الوزراء.

وناقش الوفد مع الوزير مسألة الاجراءات التي يمكن ان تتخذها ​وزارة الاقتصاد​ قي حق المكونات الاخرى التي يتضمنها جدول تركيب الاسعار للمحافظة على عمولة المحطة وعلى الجعالات الموجودة ضمنه.