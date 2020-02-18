تناهى إلى مرجع كبير أن ​كارلوس غصن​ تبرع بمبلغ يقارب الـ300 ألف ​دولار​ أميركي إلى ​نقابة الصحافة​. وسأل هذا المرجع حول كيفية صرف هذا المبلغ. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لمرجع كبير عن تبرع كارلوس غصن بمبلغ يقارب الـ300 ألف دولار لنقابة الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.