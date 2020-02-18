حب الله: بإمكان اللبناني تصنيع منتجات توازي وتنافس البضائع الأجنبية

زار وزير الصناعة ​عماد حب الله​ معهد البحوث الصناعية في ​الجامعة اللبنانية​ في ​بيروت​، واطلع على سير العمل فيه، مبدياً فخره من عمل المركز، وهنأ موظفي ​وزارة الصناعة​ على حسن عملهم، معتبراً أن "بإمكان اللبناني وضع منتجات في السوق توازي وتنافس البضائع الأجنبية"، مؤكداً أن "الحكومة ستقوم بما يمكن للنهوض الاقتصادي".

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