النشرة: اختفاء طفلة قاصر في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عائلة الطفلة القاصر (خ . م) البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما، تقدمت ببلاغ لدى مخفر صيدا الجديدة، عن اختفائها من منزل والدها في منطقة "الهمشري"- طريق ​المية ومية​ شرق صيدا، حيث فقد اي ​اتصال​ بها من ذلك الوقت. ووضعت العائلة القضية بتصرف ​الأجهزة الأمنية​ في ​الدولة اللبنانية​ لمتابعتها وكذلك كافة المرجعيات الفلسطينية.

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