المالكون القدامى يطالبون رئيس مجلس القضاء الاعلى بتفعيل اللجان فوراّ

شددت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليات المالكين في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في ​لبنان​، على رفضها لـ"ما يتداول ويشاع عن تعديلات في ​قانون الايجارات​ السكني، واذ يحذرون من التمادي في قضم حقوق المالكيين القدامى الذين عانوا الامرين لأكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة"، معربة عن استغرابها لـ"المماطلة في تفعيل اللجان الخاصة بالبث بالنزاعات بين المالكيين و​المستأجرين القدامى​".

وطلبت اللجنة في بيان صدر بعد إجتماعا لها، من وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ "إصدار القرار بإعادة العمل باللجان فوراّ والتي بموجبها سوف يتم تحديد أعداد المستأجرين المستفيدين من حساب الدعم، وبالتالي دحض كل المزاعم التي يروجها البعض من طبقة المستأجرين الميسورين و​الاغنياء​ من تهجير الملايين أو عدم القدرة على تغطية حساب الدعم، مع العلم بأن عدد المستأجرين المستفيدين وبحسب الاحصاءات لا يتجاوز ال 13 الف، وأن تغطية الصندوق سوف يتم من عائدات ​الضرائب​ والغرامات المتوجبة على المالكين وذلك بموجب دراسات تستند على الاحصاءات الرسمية الصادرة عن ​وزارة المالية​، بغض النظر عن المبالغ الملحوظة في الميزانيات حتى سنة 2020 والتي تقدر ب230 مليار ليرة لبنانية".

ولفتت الى "ضرورة التشدد في دراسة الملفات، ورفع ​السرية المصرفية​ عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والتأكد من مداخيلهم وذلك بالرجوع لسندات نفي الملكية، والى ما هنالك من امور تمنع التلاعب ب​حقوق المستأجرين​ الفقراء والذين لهم الاحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتم تغطيته من عائدات المالكين"، محذرة من "المماطلة في تفعيل اللجان"، محملة "جميع المعنيين المسؤولية الكاملة على وضع العراقيل في تنفيذ القوانين، ويساهم في زيادة الشرخ ما بين المالكين والمستأجرين، وتأجيج حالة الغليان التي يشعر بها المالكون نتيجة سلب حقوقهم وعدم انصافهم والتمادي في قضم ارزاقهم".