خليل: أصبحنا بحاجة ماسة إلى رفع الحصانة للسماح بالتحقيق مع الوزراء في كل ما يتعلق بالفساد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​ خلال إجتماع ​لجنة الإدارة والعدل​ أنه "أصبحنا بحاجة ماسة إلى تعديل النصوص ورفع الحصانة للسماح بالتحقيق مع الوزراء في كل ما يتعلق ب​الفساد​ والجرائم الواقعة على ​المال​ العام".

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