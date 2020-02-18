تقي الدين: لدعم هذه الحكومة واتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وشاملة لوقف الأزمات

رأى رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، أنّ "وضع البلد يفرض علينا أن ندعم هذه الحكومة حتّى تنجح، وندعو كلّ الجهات السياسيّة المعارضة لدعم هذه الحكومة في هذه المرحلة الصعبة الّتي لا تتحمّل التأخير والمماطلة".
ودعا في تصريح، الحكومة الجديدة إلى "معالجة الأزمة واتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وشاملة وصارمة ومكافحة جديّة للفساد، بشكل سريع وحازم لوقف الأزمات المتفاقمة على الساحة اللبنانيّة"، مشدّدًا على "ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي أيضًا".
وتمنّى تقي الدين أن "نتجاوز هذه الأزمة الّتي يعيشها لبنان على المستوى المالي والاقتصادي الّتي تطال الشعب اللبناني بكلّ مكوّناته، والتحرّك فورًا لاستعادة ثقة الشعب اللبناني بمؤسّسات الدولة، والالتزام بالإصلاحات الّتي تعهّدت الدولة اللبنانية بها تجاه المجتمع المحلي والدولي".
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