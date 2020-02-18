وهاب تمنى على دياب التفاوض مع المعنيين بملف البواخر لتنزيل السعر من 4.9 سنت إلى 3 سنت

تمنّى رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ "إستدعاء المعنيّين بملف البواخر والتفاوض لتنزيل السعر من 4.9 سنت إلى 3 سنت، وهو السعر الطبيعي، لأنّ ما عرفته أنّ أصحاب البواخر يتقاضون هذا السعر والباقي يذهب لسماسرتنا الكرام".

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