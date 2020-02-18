اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "اذا كان هناك من تسلط توجب الغاؤه فهي تعرفة ​الكهرباء​ المخفضة ل​سبلين​ التي ألغيناها، أو التسلط الناجم عن تجارة ​المازوت​ للمولدات التي تمولتم منها على مدى 30 عاما".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل:ألغينا التسلط في تعرفة كهرباء سبلين وتجارة مازوت المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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