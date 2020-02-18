وزارة الإقتصاد صادرت مولداً كهربائياً في منطقة المريجة

صادرت ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ مولداً كهربائياً في منطقة ​المريجة​ يستثمره المدعو أنيس ​محمد ياسين​، لعدم استكمال تركيب العدادات لجميع المشتركين. وجاء ذلك بناءً على إشارة من ​القضاء​ المختص وبالتنسيق مع مديرية ​أمن الدولة​. كما تم تسليم الموّلد ل​بلدية المريجة​ لإدارته. إضغط للمزيد

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