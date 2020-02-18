فادي سعد: على الحكومة المبادَرة إلى خطوة تعكس جدية خطتها الإصلاحية

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّهم "يتحدّثون عن استعادة ​الأموال المنهوبة​، ولكن حتّى الآن لم يتمّ الكشف عن اسم ناهب واحد لمحاسبته أمام ​القضاء​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لذلك، أوّل ما على هذه ​الحكومة​ القيام به، هو المبادرة إلى خطوة تعكس جديّة خطّتها الإصلاحيّة، فتكون موضع ثقة لدى الشعب المنهوب".