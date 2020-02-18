فادي سعد: على الحكومة المبادَرة إلى خطوة تعكس جدية خطتها الإصلاحية

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، إلى أنّهم "يتحدّثون عن استعادة الأموال المنهوبة، ولكن حتّى الآن لم يتمّ الكشف عن اسم ناهب واحد لمحاسبته أمام القضاء".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لذلك، أوّل ما على هذه الحكومة القيام به، هو المبادرة إلى خطوة تعكس جديّة خطّتها الإصلاحيّة، فتكون موضع ثقة لدى الشعب المنهوب".
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