مدير مستشفي مدينة ووهان توفي بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter لو تشي مينغ.. المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان، الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال المصدر إن لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح الثلاثاء.

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وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

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وكشفت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين.

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وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.

ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورا عدة.