شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الطرق بأسوان للنواب: 57 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد فتحي علاء الدين، مدير مديرية الطرق، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزارة النقل، بالطرق الداخلية بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه من المحافظة للطرق من خلال عمليات الرصف ورفع الكفاءة والصيانة وإعادة الشيء لأصله.

جاء ذلك على هامش تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد لمحافظة أسوان، ورصدت اللجنة تعرض طريقي السماد والصحراوي الغربي للتهالك بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل الجرانيت والمواد الخام.

وفي هذا الصدد طالب المهندس عيد يحيي، ممثل هيئة الطرق والكباري، بتدخل اللجنة فيما يتعلق بقانون الطرق بسبب المخالفات في الحمولة الزائدة والتي تتسبب في إهلاك وإتلاف الطرق بشكل أسرع، مشيرا إلى أن العقوبات ليست كافية.

فيما تدخل النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل، بالتأكيد على أن تغليظ العقوبة ليس هذا هو الحل، قائلا: مطلوب توفير إمكانيات واسطول بشكل معين مثل تعظيم الاستفادة من النقل النهري والنقل بواسطة السكة الحديد لتخفيف الأحمال على الطرق.

وأثناء تفقد الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، اقترحت اللجنة أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسوان الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، أن عمل هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر، مشددا على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة، وفيما يتعلق بمحور خزان السد، شدد نواب لجنة النقل بالبرلمان بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.













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