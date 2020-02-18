شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تطالب بحصر المستشفيات المتوقفة وتدبير اعتمادات مالية لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بحصر كل المستشفيات المتوقفة عن العمل بسبب عدم توفر اعتمادات مالية، أو التي تحتاج للتطوير وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية ناقصة، وإدراجها في خطة السنة المالية الجديدة 2020/2021، ومراعاة تكلفتها المالية في الموازنة العامة الجديدة.

وقال "العادلي"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة ملحة لزيادة ميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، لتطوير المستشفيات الحكومية وإنشاء مستشفيات جديدة في المناطق التي تحتاج لذلك، حتى يتم توفير الخدمة الصحية للمواطنين، ودعم الخدمة للفقراء ومحدودي الدخل.

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وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، على ضرورة تحسين أجور الأطباء، والعمل على سد العجز فى عدد الأطباء والتمريض في مختلف المحافظات، والاهتمام بالعنصر البشرى في المنظومة الصحية وتدريبه وتأهيله.

وأشار النائب همام العادلي، إلى أن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بالعمل على بناء الإنسان المصرى، والذى يكون بشكل رئيسى من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وحل مشكلات الصحة وتطوير المستشفيات لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن.