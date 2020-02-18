تطعيم 47 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم:

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، تطعيم 47 ألفًا و 124 طفلًا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف.

وأضاف "شوكة" أنه جرى تطعيم 23 ألف و898طفلًا بالعريش، و16 ألفًا و428 ببئر العبد و3928 بالشيخ زويد و255 برفح و1656 بالحسنة و959 بنخل.

وقال مدير مديرة الصحة، إن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وتابع "شوكة" أن التطعيم مجاني وليس له آثار جانبية، مؤكدًا أن الحملة تستهدف 55147 ألف طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات.