فصل 22 طالبًا رقصوا على أغاني المهرجانات داخل مدرسة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل في واقعة تشغيل فيديو لأغنية مهرجان، على شاشة تلفزيون، داخل الفصل بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بالمنوفية، وانتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب خلال رقصهم على نغمات الأغنية.

وأشار شاهين في تصريحات صحفية خاصه لـ"الخليج 365" إلى أنه جرى فصل 22 طالبًا 3 أيام، وذلك من خلال لجنة الحماية بالمدرسة وفصلهم 15 يوميًا من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، مؤكداً أنه في حالة تكرار الأمر سيتم فصلهم نهائيًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه جرى إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية للتحقيق.

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من جانبه أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية، لفحص الواقعة.

وأكد المحافظ أنه سيجري إحالة المتسببين في الواقعة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من يثبت تقصيره وإهماله.

وشهدت مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين التابعة لإدارة السادات التعليمية، واقعة استغلال عدد من الطلاب شاشة تلفزيون، لتشغيل أغاني مهرجان والرقص عليها، وتصويرهم أنفسهم خلال القيام بالواقعة.