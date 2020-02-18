مع اقتراب إطلاق التيار الشمالي.. روسيا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجموعة للطاقة

صرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، بأن بلاده ستقوم بإنشاء مجموعة مشتركة للطاقة مع روسيا الاتحادية.

وقال الوزير الألماني عقب لقائه مع مستشار الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكن، اليوم الثلاثاء:"اليوم مع مكسيم أوريشكن، الذي أصبح مستشارًا للرئيس، ومع نائب وزير الطاقة الروسي، اتفقنا على أننا سننشئ مجموعة عمل ألمانية روسية في مجال الطاقة. إن مسألة نقل الغاز وإكمال "التيار الشمالي - 2" شيء واحد، فنحن نشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في أوروبا في الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من ثاني أكسيد الكربون...وفي

هذا الصدد، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي"، حسبما أفادت كالة أنباء سبوتنيك.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية أعلنت عن أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" سيبدأ عمله في نهاية العام الحالي.

وصرحت الشركة بأن خط الأنابيب سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، وجاء هذا التصريح خلال قيام الشركة بتقديم عرض حول الاستثمار في المشروع.

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ويتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" إنشاء خطي أنابيب للغاز بطاقة إجمالية تصل لـ55 مليار متر

مكعب من الغاز سنويا، ترسل من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة "Nord Stream 2 AG" مع شركة "غازبروم"، كما تمول عدد من الشركات الأوروبية المشروع كشركات "Nord Stream 2 AG" البريطانية الهولندية، شركة "OMV" النمساوية، شركة "Engie" الفرنسية، وشركتي "Uniper" و "Wintershall" الألمانيتان، حيث تمول هذه الشركات المشروع بنسبة 50 في المئة (كل شركة تشارك بمبلغ 950 مليون يورو) بينما تشارك "غازبروم" بتمويل القسم المتبقي من المشروع بما يعادل 4.75 مليار يورو.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا المشروع في الوقت الذي تقوم به بترويج غازها في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.