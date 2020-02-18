صرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، بأن بلاده ستقوم بإنشاء مجموعة مشتركة للطاقة مع روسيا الاتحادية.
وقال الوزير الألماني عقب لقائه مع مستشار الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكن، اليوم الثلاثاء:"اليوم مع مكسيم أوريشكن، الذي أصبح مستشارًا للرئيس، ومع نائب وزير الطاقة الروسي، اتفقنا على أننا سننشئ مجموعة عمل ألمانية روسية في مجال الطاقة. إن مسألة نقل الغاز وإكمال "التيار الشمالي - 2" شيء واحد، فنحن نشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في أوروبا في الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من ثاني أكسيد الكربون...وفيهذا الصدد، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي"، حسبما أفادت كالة أنباء سبوتنيك.
وكانت شركة "غازبروم" الروسية أعلنت عن أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" سيبدأ عمله في نهاية العام الحالي.
وصرحت الشركة بأن خط الأنابيب سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، وجاء هذا التصريح خلال قيام الشركة بتقديم عرض حول الاستثمار في المشروع.
ويتضمن مشروع "التيار الشمالي 2" إنشاء خطي أنابيب للغاز بطاقة إجمالية تصل لـ55 مليار مترمكعب من الغاز سنويا، ترسل من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة "Nord Stream 2 AG" مع شركة "غازبروم"، كما تمول عدد من الشركات الأوروبية المشروع كشركات "Nord Stream 2 AG" البريطانية الهولندية، شركة "OMV" النمساوية، شركة "Engie" الفرنسية، وشركتي "Uniper" و "Wintershall" الألمانيتان، حيث تمول هذه الشركات المشروع بنسبة 50 في المئة (كل شركة تشارك بمبلغ 950 مليون يورو) بينما تشارك "غازبروم" بتمويل القسم المتبقي من المشروع بما يعادل 4.75 مليار يورو.
يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا المشروع في الوقت الذي تقوم به بترويج غازها في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب إطلاق التيار الشمالي.. روسيا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجموعة للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.