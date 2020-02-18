السفارة الروسية في اليابان تدرس إجلاء رعاياها من السفينة السياحية

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إمكان إجلاء المواطنين الروس من على السفينةالسياحية الراسية في المرفأ بالتعاون مع السلطات اليابانية.
ذكرت السفارة الروسية بطوكيو في بيانها: "يجري حاليًا الاتفاق على الإجراءات بشأن كيفية إجلاء المواطنين الروس من على السفينةبعد انتهاء الحجر الصحي في الأيام المقبلة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضافت السفارة في بيانها: "نعمل على القضايا المتعلقة بمغادرة مواطنينا إلى وطنهم وسيتم ذلك في الوقت المناسب".
يذكر أن نحو 24 مواطنًا روسيا موجودين على متن سفينة "دياموند برنسيس" الراسية في مرفأ باليابان.
وكان وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد أكد ثبوت إصابة 99 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بين ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس".
وتخضع السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس كورونا، للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.
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