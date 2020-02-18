الرئيس الأفغاني: كابول مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية ، حيث أن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعًا تشاوريًا ثانيًا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل ، حيث تشير التوقعاتإلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية تقتربان من إعلان اتفاق في غضون أيام، قد يمهد الطريق لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
يذكر أن هناك نحو 13 ألف جندي أمريكي منتشر حاليا بأفغانستان، وينفذون عمليات مكافحة للإرهاب، وتدريب الجنود الأفغان، وتقديم الاستشارة الفنية للقوات الأفغانية في حربها ضد حركة طالبان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا - في تصريحات تلفزيونية - عزمه خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان؛ لتصل إلى 8600 فرد فقط، ويعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أساسا لمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان التي تجري منذ أكثر من عام.
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