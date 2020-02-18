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خامنئي يحث الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات

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 دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى إقبال كبير على الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير،  لإظهار وحدة الشعب الإيراني في مواجهة "الأعداء".

 

 قال خامنئي، إن هدف الدعاية الأمريكية ضد الانتخابات الإيرانية، هو الفصل بين الشباب الإيرانيين ونظامهم الإسلامي، مشدداً

في المقابل على أن الولايات المتحدة ستفشل في إحداث شقاق بين الشعب والمسؤولين، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

 وأضاف خامنئي، أن الانتخابات في إيران بمثابة "جهاد عام" وتعزيز لقوة البلاد وحفظ ماء وجه

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النظام الإسلامي، وأضاف: "مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات المقبلة ستحفظ ماء وجه نظامنا الإسلامي".

 

 يأتي كلام خامنئي، غداة احتجاجات طلابية وسط العاصمة الإيرانية طهران، والتي دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورفعت شعارات مناهضة للحرس الثوري.

 

 وأفادت مصادر في وقت سابق، بأن الحملة الإنتخابية في إيران شهدت بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.

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