توقف حركة المرور في أثينا بسبب الاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد

وصلت حركة المرور في بعض مناطق العاصمة اليونانية أثينا إلى حد التوقف، اليوم الثلاثاء، مع انضمام العاملين في قطاع النقل إلى إضراب لمدة 24 ساعة للقطاع العام احتجاجاً على إصلاحات نظام التقاعد.

وتسبب توقف خدمات قطارات الأنفاق والسكك الحديدية والحافلات العامة في إجبار الركاب على اللجوء لسياراتهم مما أدى لازدحام بالغ واختناقات في الطرق المرورية الكبرى في المدينة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة.

ومن المقرر أن ينظم المشاركون في الإضراب مسيرة صوب مبنى البرلمان في منتصف النهار.

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وطبقت اليونان عدة عمليات لخفض معاشات التقاعد من الدولة في السنوات الماضية بهدف تحويل النظام لمسار قابل للاستمرار. واحتاجت البلاد لثلاث خطط إنقاذ مالي دولية بين عامي 2010 و2015.

وهناك مشروع قانون ينتظر موافقة البرلمان عليه ينشئ سجلاً رقمياً للضمان الاجتماعي ويطرح أيضاً تطبيق أنظمة أكثر مرونة بشأن مساهمات من يديرون أعمالهم الخاصة بما يقطع الصلة بين معاشات التقاعد والعائدات.

وتقول النقابات العمالية إن تلك الإصلاحات ما هي إلا محاولة مكشوفة من المحافظين في المؤسسات الحاكمة لخصخصة صناديق التقاعد وتتهمهم بالحنث بوعودهم بالتراجع عن كل عمليات الخفض التي تمت بموجب خطط الإنقاذ المالي.