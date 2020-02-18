الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة ويزعم إطلاق صواريخ من غزة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.

من جهتها زعمت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال أن صواريخ تجريبية اطلقت من قطاع غزة نحو البحر فيما نفى موقع "حدشوت بتاخون سدي" التقارير التي تحدثت عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب المستوطنات.

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