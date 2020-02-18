انخفاض سعر الليرة التركية إلى أضعف مستوياتها

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تراجعت الليرة التركية 0.3% أمام الدولار اليوم الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/ أيار الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.
ففي الساعة الـ09:04 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الاثنين.
وخلال انهيار خاطف في المعاملات الآسيوية يوم الـ26 من أغسطس/ آب الماضي، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني آنذاك.
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