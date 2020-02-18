كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارت للهند.. "ترامب" يفتتح أكبر ملعب للكريكيت في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكبر ملعب للكريكيت في العالم عندما يصل إلى أحمد أباد في الهند، مقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يوم الاثنين المقبل في بداية زيارة تستمر يومين تهدف إلى تجانس العلاقات المتوترة بسبب النزاعات التجارية.

وخلال قيامه بأول رحلة رسمية له إلى أكبر ديمقراطية في العالم، من المتوقع أن يزور "ترامب" أيضًا المقر المتواضع لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في أحمد آباد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤولان حكوميان على دراية مباشرة بالخطط لـ"رويترز"، إن السلطات في أحمد أباد تتوقع إنفاق نحو 800 مليون إلى 850 مليون روبية هندية (11-12 مليون دولار) على الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي التي من المرجح أن تستمر حوالي ثلاث ساعات.

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المبلغ يعادل حوالي 1.5٪ من الميزانية السنوية لوزارة الداخلية في جوجارات.

وأضاف المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن التكاليف المتعلقة بالأمن، مع توقع نشر أكثر من 12000 من ضباط الشرطة، سوف تشكل نصف التكلفة تقريبًا.

وقال فيجاي نهرا، مفوض بلدية أحمد أباد لـ"رويترز"، إن السلطات أنفقت بالفعل حوالي 300 مليون روبية (4.2 مليون دولار) على توسيع الطرق وتحسين البنية التحتية حول استاد الكريكيت الجديد.

زار كل من قادة الصين واليابان وإسرائيل، أحمد أباد، منذ تولي "مودي" منصب رئيس الوزراء. إنها أكبر مدينة في ولاية جوجارات، الولاية الغربية، حيث ظهر "مودي" كرئيس للوزراء قبل وصول حزبه القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014.