كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تتطلع لعقد "ألعاب جماعية" هذا العام على الرغم من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت كوريا الشمالية، حظرًا على تنظيم "الألعاب الجماعية"، بعد حظر السياحة الأجنبية بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وليس لدى كوريا الشمالية أي حالات فيروس مؤكدة، ولكنها أوقفت الرحلات الجوية، وخدمات القطارات مع جيرانها، وأنشأت الحجر الصحي الإلزامي لمدة شهر، وعلقت السياحة، وفرضت إغلاق شبه كامل على السفر عبر الحدود.

ولكن إعلان الألعاب الجماعية يشير إلى أن بيونج يانج تأمل في أن تتلاشى الأزمة بحلول الصيف، مما يسمح لها بالاستفادة من السياحة الأجنبية، وهي واحدة من المناطق التجارية القليلة للهروب من العقوبات الدولية.

وقالت يونغ بايونير تورز التي تنظم رحلات إلى الشمال في بيان، إن الألعاب الجماعية ستعود في 15 أغسطس، الذي يحتفل به بيوم التحرير في ذكرى هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. نقلًا عن وكالة رويترز.

وعلى الرغم من الاسم، فإن "الألعاب الجماهيرية" هي عروض كبيرة تضم عشرات الآلاف من الراقصين، ولاعبي الجمباز، وفناني القتال.

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ونقلت شركة أخرى، كوريو تورز، عن مصادر في كوريا الشمالية قولها إنه من المتوقع أن تقام المباريات في أيام العطلات الكبرى، وربما تبدأ في 15 أغسطس، بما في ذلك 10 أكتوبر، الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا.

وصرح سيمون كوكريل المدير العام لشركة كوريو تورز إنه لا توجد تفاصيل أخرى معروفة، ويتم بيع التذاكر دائمًا في الموقع وليس مقدمًا.

وأضاف لرويترز: "لا يزال السياح لا يستطيعون دخول كوريا الشمالية لكن عندما تموت مشكلة الفيروس أسفل الحدود ستفتح مرة أخرى".

وأحيت كوريا الشمالية الألعاب الجماعية في عام 2018 لبيع صورة من المشاركة الدولية والسلام مع رفع العملة الأجنبية التي تمس الحاجة إليها.

الألعاب الجماعية بكوريا الشمالية نقطة جذب كبيرة للسياح، ومعظمهم من الصين، ولكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن ضم الآلاف من فناني الأداء للأطفال بمثابة عمل قسري للأطفال، وتصف الشهادات التي جمعتها مجموعات المنشقين أنظمة التدريب القاسية.