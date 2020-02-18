كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعًا لمجلس الأمن حول قتال دونباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعًا لمجلس الأمن الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل جندي، وإصابة أربعة.

وقالت كييف إنه قصف عنيف من قبل القوات الروسية في منطقة دونباس الشرقية، فيما وصفه زيلينسكي بأنه استفزاز يهدف إلى تعطيل عملية السلام.

وأعلن الجيش في بيان أن جنديًا أوكرانيا قتل وأصيب أربعة بنيران العدو في منطقة دونباس الشرقية، اليوم الثلاثاء. نقلًا عن وكالة رويترز.

وكان الجيش قد اتهم في وقت سابق القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية وإطلاق قذائف الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة.

وأسفر نزاع حاد بين القوات الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا عن مقتل أكثر من 13000 شخص منذ عام 2014، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2015.