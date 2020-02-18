كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإيراني: إطلاق سراح الألماني المسجون وعودته إلى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت سراح مواطن ألماني حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أن الإيراني المعتقل المتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية عاد إلى بلاده من ألمانيا.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون، إنه في يوم الاثنين، عاد مواطن ألماني إلى الوطن، تم اعتقاله قبل ذلك وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لالتقاط صور من أماكن حساسة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "إسماعيلي"، إن: "أكاديميين فرنسيين سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل. دعت فرنسا إلى الإفراج عن الأكاديمي الفرنسي الإيراني فاريبا عادلخاه وزميلها الفرنسي رولاند مارشال، المحتجز منذ يونيو".

وأوضح "إسماعيلي": "نحن لا نعترف بالجنسية المزدوجة. إنها إيرانية. نحن لا نسمح للدول الأخرى بالتدخل في شؤون القضاء لدينا. ستكون جلسة المحكمة في 3 مارس".

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وقال: "لقد أصررنا على أن يعود المواطن الإيراني أولاً إلى وطنه ... ثم سُمح للمواطن الألماني بمغادرة إيران يوم الاثنين".

وقالت إيران يوم الإثنين، إن أحمد خليلي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا بناءً على طلب أمريكي وتخضع لتسليمه إلى الولايات المتحدة، توجه إلى الوطن يوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان في ألمانيا لحضور مؤتمر أمني في ميونيخ.

ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على العشرات من ذوي الجنسية المزدوجة خلال السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم تجسس.

رفضت إيران دعوة فرنسا باعتبارها تدخلًا في شؤون طهران.

وقال محامي عادلخاه لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إن إيران أسقطت اتهامات بالتجسس ضد عادلخاه لكنها واجهت تهم أخرى متعلقة بالأمن.