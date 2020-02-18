كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. انقطاعات متكررة بالكهرباء في بعض مناطق العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران؛ مثل شارع الثورة، وطهران بارس، وسعادت آباد، ودلاوران، انقطاعات متكررة بالكهرباء دون إخطار مسبق للسكان على مدار اليومين الماضيين، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وسط اشتداد برودة الطقس في إيران، أعلنت وزارة الطاقة فصل التيار الكهربائي اضطراريا، بسبب ما قالت إنها خطوة تستهدف توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية داخل البلاد.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إن الناطق باسم وزارة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، أقر بانخفاض في ضخ كميات الغاز إلى عدد من محطات الطاقة داخل بلاده مؤخرا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن سكان هذه مناطق يعانون برودة الطقس لأن مبانيها متصلة بأنظمة تدفئة عامة تفصل ذاتيا مع انقطاع الكهرباء.

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وقد أعلنت السلطات الإيرانية، منذ العام قبل الماضي، تدابير وقائية لمواجهة نقص في التغذية الكهربائية، ودعت الناس إلى توفير الطاقة بعد تعديل ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقنين التيار الكهربائي عبر الأحياء.

ودفع تدهور الاقتصاد وهبوط سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي، نظام طهران إلى تنفيذ عمليات تقشف واسعة بمختلف القطاعات، أبرزها الكهرباء، والصحة.