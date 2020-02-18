كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن شقيقة الملكة إليزابيث الثانية يعتزم الانفصال عن زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر إيرل سنودون الثاني، ابن شقيقة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا، الأميرة مارجريت "​ديفيد لينلي​"، وزوجته البالغة من العمر 26 عامًا الانفصال بعد 25 عاما من الزواج.

إيرل، ديفيد أرمسترونج جونز، في القرن الحادي والعشرين على خط العرش ولديه طفلان يكبران مع زوجته سيرينا، كونتيسة سنودون.

ونقلت بي بي سي عن متحدث باسم الزوجين قوله: "لقد وافق إيرل وكونتيسة سنودون وديًا على أن زواجهما قد انتهى وأنهما مطلقان"، كما أوردت وكالة "رويترز".

إيرل، الذي يمتلك شركة أثاث تحت اسمه المهني ديفيد لينلي ، هو ابن شقيقة الملكة الأميرة مارغريت ، التي توفيت في عام 2002 ، والمصور اللورد سنودون ، الذي توفي في عام 2017.

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تأتي الأخبار بعد بضعة أشهر صعبة للملكة.

أغرق الأمير هاري وزوجته ميجان العائلة المالكة في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنوا أنهم يخفضون من واجباتهم الرسمية.

استقال الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة، من الواجبات العامة في نوفمبر بسبب علاقاته مع الممول الأمريكي جيفري إبستين، الذي كان يواجه اتهامات بالاتجار بالفتيات القاصرات لممارسة الجنس عندما قتل نفسه العام الماضي.

جاء ذك بعد أيام على إنفصال حفيد ​الملكة إليزابيث​، ابن الأميرة آن "بيتر فيليبس"، عن زوجته أوتمن بعد 12 عاما من الزواج.