سعيدة شرف أمام المحكمة في مراكش.. تقدم إفادتها في ملف “حمزة مون بيبي”

تحضر الفنانة سعيدة شرف في هذه الأثناء، جلسة جديدة للمحاكمة المتعلقة بملف “حمزة مون بيبي”، بعدما غابت عن جلستين متتاليتين، كان من المفترض الاستماع لأقوالها، على خلفية دعوى قضائية رفعتها في ملف حمزة مون بيبي تخص الهاكر الذي يشتبه في إدارته لإحدى الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مقربة من سعيدة شرف، أنها غابت عن الجلسة الأولى قبل أسبوعين نتيجة وضعها لابنتها ليليا، في حين أن تعب الولادة منعها من حضور الجلسة الثانية في الأسبوع الموالي.

وإلى جانب سعيدة شرف، كانت المحكمة قد استدعت رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد ماديمي، كونه أحد المشتكين في القضية.

وتوجه المحكمة إلى الهاكر المحاكم في القضية، تهم “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بسمعة أشخاص بغرض التشهير”.