قرعة “الشان” توقع المنتخب في المجموعة الثالثة

سعد فاروق – صحافي متدرب

أجريت مساء أمس الإثنين، قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين “الشان”، والتي ستقام في الكاميرون، خلال الفترة الممتدة من 4 حتى 25 أبريل المقبل .

وسحبت القرعة في قصر بوليفالنت الرياضي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ، حيث أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بجانب كل من التوغو وأوغندا وروندا .

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أما المنتخب الليبي، الذي يشارك مكان تونس المنسحب من البطولة، فقد أوقعته القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو والنيجر

وجاءت باقي نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون (البلد المستضيف للبطولة) وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا