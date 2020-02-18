حكومة “العثماني” تفرج عن منح طلبة الماستر وتؤكد صرفها خلال هذا الأسبوع

وسط تأخر المنح الدراسية المخصصة لطلبة سلك الماستر، وتأثيرها على السير العادي لدراستهم، خرجت الحكومة لتطمئنهم بخصوص صرفها.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الاثنين، جوابا عن أسئلة طلبة الماستر في الجامعات المغربية بخصوص صرف المنح الخاصة بهم، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه بالنسبة إلى الطلبة المخول لهم من لدن اللجن الإقليمية للمنح، بناء على الاستحقاق الاجتماعي، والذين استفادوا من المنحة خلال دراستهم بسلك الإجازة، قد تقرر تخويلهم منحة سلك الماستر.

وأوضح العثماني أنه سيتم صرف المنحة للطلبة، الذين لم يتوصلوا بها بعد، خلال الأسبوع الجاري.

وقبيل الإعلان الحكومي عن صرف المنح الدراسية لطلبة سلك الماستر، أسس الطلبة تنسيقية لطلبة الماستر “المقصيين” من المنح، والذين لم يجدوا أسماءهم ضمن لوائح الطلبة الممنوحين.

وقال الطلبة، الذين يلوحون بالاحتجاج، إن الحكومة أخلفت التزاماتها بتعميم المنحة على كافة الطلبة في سلك الماستر، وذلك باقتصار المنح في سلك الماستر على الطلبة، الذين استفادوا منها من قبل خلال دراستهم في سلك الإجازة.