العثور على جثتين في العفولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثتي امرأتين داخل منزل في مدينة العفولة، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز الطبي في منطقة المرج تلقى بلاغًا حول وجود جثتي امرأتين (80 و60 عاما) داخل منزل في العفولة.

وقام عدد من أفراد طاقم الإنقاذ باقتحام المنزل فوجدوا امرأتين دون علامات حياة. واضطر أفراد الطاقم الطبي الذين وصلوا إلى المنزل لإعلان وفاة المرأتين في المكان. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا عن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في العفولة، وأن عددا من أفرادها وعناصر طاقم الإطفاء والإنقاذ اقتحموا الشقة وعثروا على جثتي امرأتين.

ويستدل من التحقيقات الأولية عدم وجود خلفية جنائية للحادثة، والتحقيق مستمر لمعرفة أسباب وفاة المرأتين.