القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تخوفات عالمية من استمرار تأثر الطلب على الخام، نتيجة غياب الحلول التي تقلل من وتيرة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.
وقالت السلطات الصينية اليوم، إن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفعت إلى 1869، وإصابة 72 ألفا و436 شخصا؛ "إذ بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة 98 شخصا".
وأعلنت اليوم الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، أن إثر تفشي "كورونا" على الصناعات في البلاد، سيظهر خلال فبراير/ شباط الجاري.
وبحلول الساعة (07:49 ت.غ) تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.51 في المئة أو 86 سنتا إلى 56.81 دولارا للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.20 في المئة أو 62 سنتا إلى 51.70 دولارا للبرميل.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا من إمارة دبي، أمس الأحد، إن وباء كورونا الجديد يفرض ضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض مجددا بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.