شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. لملس يستقبل وفد الهيئة العامة للأثار والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 استقبل الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد حامد لملس بالدائرة الثقافية وفد الهيئة العامة للأثار.

وقد تم في اللقاء الذي ترأسه رئيس الدائرة الثقافية الأستاذ عمرو عقيل النقاش حول سبل التنسيق المشترك بين الدائرة الثقافية والهيئة العامة للأثار لحماية معالم وأثار الجنوب عامة ومدينة عدن خاصة. Advertisements وكذلك الاتفاق على أطر تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق هذا الهدف . حضر اللقاء الدكتور أحمد باطائع رئيس هيئة الأثار والأستاذ سالم العامري نائب رئيس هيئة الأثار والأستاذ جسار مكاوي المستشار القانوني لهيئة الأثار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. لملس يستقبل وفد الهيئة العامة للأثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.