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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحرك قواته نحو الزاوية لتحريرها من الميليشيات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
بدأ الجيش الليبي بتحريك قواته باتجاه مدينة الزاوية (45 كم) غرب العاصمة طرابلس، وذلك بهدف تحريرها من الميليشيات المسلحة وعصابات التهريب الخارجة عن القانون، وفي مسعى للضغط على المقاتلين المتحالفين مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
وأرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية كبيرة لضواحي مدينة الزاوية، حيث نشرت الصفحات المؤيدة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو، ظهرت فيه العشرات من الآليات العسكرية والجنود في مدينة العجيلات القريبة من مدينة الزاوية، في طريقهم إلى شن عملية عسكرية أخرى وفتح جبهة جديدة للقتال، وذلك وسط ترحيب من الأهالي، حسب ما ذكرته قناة العربية.
وتسيطر على مدينة الزاوية عدّة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها ميليشيات أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وميليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار في الوقود، ومن بينها "ميليشيات النصر" التي يقودها محمد كشلاف، والتي كانت مواقعها عرضة في أكثر من مرة لضربات الجيش الوطني الليبي.
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