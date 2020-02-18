شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عبدالملك الحوثي يغلق المدارس الأهلية في مناطق سيطرتهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 قررت ما تسمى بوزارة التربية والتعليم اليمنية، الخاضعة للانقلابين التي يديرها شقيق زعيم المليشيا الحوثية، يحي بدر الدين، بإغلاق عدد من المدارس الخاصة بصنعاء.

وجاء في القرار العبثي إغلاق مدرسة نور المعرفة بمديرية السبعين ومدرسة سام الفرع بمديرية شعوب ومدرسة أجيال العطاء بمديرية الوحدة؛ بزعم مخالفتها لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص ولائحته التظيمية. وكان القرار اشار الى أن يكون إغلاق المدارس المخالفة، بعد إختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020م على أن يتولى مكتب التربية بأمانة العاصمة توزيع طلبة المدارس على مدارس أخرى.

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